Путин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил, что глава государства после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Россия - Испания (1:1, 4:3 по пен.) поздравил национальную команду с исторической победой. Он позвонил главном тренеру сборной Станиславу Черчесову.

- Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших, - приводит ТАСС слова Пескова. - Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты. Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит.

Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре.

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