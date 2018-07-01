Владимир Путин поздравил сборную России с победой над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.). Глава государства следил за матчем и дважды звонил главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
- Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты, - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. - Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты.
Сборная России в 1/4 финала встретится с победителем пары Хорватия - Дания (7 июля, Сочи).
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- Сборная России (футбол)
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