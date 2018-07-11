Путин поздравил Макрона с выходом сборной Франции в финал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Бельгии​ (1:0) связался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Победа позволила французам выйти в финал турнира.

"Владимир Владимирович Путин тепло поздравил Эмманюэля Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира", - говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

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