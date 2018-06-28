Путин посетит парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади

Президент России Владимир Путин 28 июня посетит парк футбола чемпионата мира на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.



Во время визита Путина парк будет закрыт на вход. Он откроется для гостей в 14.00 по московскому времени.

В парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

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