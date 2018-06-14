Путин посетит церемонию открытия ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, а также проведет ряд встреч с лидерами государств, приехавшими на футбольный турнир, сообщает "Р-Спорт".

14 июня на стадионе "Лужники" Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии.

Планируется, что церемонию также посетят другие главы государств и правительств, в частности Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боливии, Казахстана, Киргизии, председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель Совета министров Ливанской Республики, главы Молдавии, Панамы, избранный президент Республики Парагвай, президент Республики Руанда, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, президент Республики Таджикистан, лидеры Узбекистана и Южной Осетии.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин примет председателя президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нама и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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