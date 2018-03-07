Путин поручил ликвидировать отставания в строительстве "Самара Арены"

Президент РФ Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Азарову проконтролировать отставание в строительстве стадиона чемпионата мира-2018. "Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию в апреле, 28 апреля на ней должен состояться первый тестовый матч. "Крылья Советов" в первенстве ФНЛ примут "Факел".
- Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект – "Самара-Арена". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены, – ответил врио главы региона.
- Вы со своей стороны контролируйте этот процесс, - сказал Путин.
В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
Millwall82
Путя, я такие мультики как ты рисовал на 4 курсе института в 3dMax...в 2003 году, ну стыд и позор. Бюджета даже под современный 3dMax не осталось?
22:24 7 марта
Millwall82
ЗЮК~, смотри друг кб-шный и к тебе автозак направят))) мне то бояться нечего)
22:20 7 марта
Shalom russkiy
Не сомневаюсь, что ликвидируют. Нищету ведь ликвидировали, экономику тоже, преступность тем более.
22:13 7 марта
баламошка
ЗЮК~ Забыли про цензур////////Бугага) ЗЮК, они тебя дразнят) Потерпи полчаса, если не отрубят комменты, тогда и начинай бомбардировку правительства)
22:03 7 марта
ЗЮК~
Забыли про цензуру?
21:37 7 марта