Путин поручил ликвидировать отставания в строительстве "Самара Арены"

Президент РФ Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Азарову проконтролировать отставание в строительстве стадиона чемпионата мира-2018. "Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию в апреле, 28 апреля на ней должен состояться первый тестовый матч. "Крылья Советов" в первенстве ФНЛ примут "Факел".

- Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект – "Самара-Арена". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены, – ответил врио главы региона.

- Вы со своей стороны контролируйте этот процесс, - сказал Путин.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).