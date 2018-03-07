21:14 7 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин поручил ликвидировать отставания в строительстве "Самара Арены"

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Президент РФ Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Самарской области Дмитрию Азарову проконтролировать отставание в строительстве стадиона чемпионата мира-2018. "Самара Арена" должна быть сдана в эксплуатацию в апреле, 28 апреля на ней должен состояться первый тестовый матч. "Крылья Советов" в первенстве ФНЛ примут "Факел".

- Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект – "Самара-Арена". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены, – ответил врио главы региона.

- Вы со своей стороны контролируйте этот процесс, - сказал Путин. 

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Дополнительная информация

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/91370

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

Путя, я такие мультики как ты рисовал на 4 курсе института в 3dMax...в 2003 году, ну стыд и позор. Бюджета даже под современный 3dMax не осталось?

22:24 7 марта

Millwall82

ЗЮК~, смотри друг кб-шный и к тебе автозак направят))) мне то бояться нечего)

22:20 7 марта

Shalom russkiy

Не сомневаюсь, что ликвидируют. Нищету ведь ликвидировали, экономику тоже, преступность тем более.

22:13 7 марта

баламошка

ЗЮК~ Забыли про цензур////////Бугага) ЗЮК, они тебя дразнят) Потерпи полчаса, если не отрубят комменты, тогда и начинай бомбардировку правительства)

22:03 7 марта

ЗЮК~

Забыли про цензуру?

21:37 7 марта

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