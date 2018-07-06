16:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин попросил легенд футбола предсказать победителя ЧМ-2018

Владимир ПУТИН во время церемонии открытия ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владимир ПУТИН во время церемонии открытия ЧМ-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Президент России Владимир Путин провел встречу с легендами футбола в Кремле.

На встречу с главой государства страны-хозяйки чемпионата мира-2018 были приглашены Хорхе Кампос, Лотар Маттеус, Петер Шмайхель, Диего Форлан, Звонимир Бобан, Марко ван Бастен и Никита Симонян.

На встрече президент попросил легендарных футболистов по секрету дать прогноз на будущего победителя мирового первенства.

- Вы - эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто по вашему мнению будет обладателем кубка в этом году, - сказал Путин.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: сетка и пары плей-офф,
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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5352246

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