18:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах


Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, что в регионе за время чемпионата мира было продано напитка на 89 миллионов рублей.

– Никаких эксцессов, никаких проблем не было, – подчеркнул Минниханов. – Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных.

– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.

Сегодня глава государства провел совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания обсудили итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия, а также вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры и различные модели функционирования спортивных объектов.​

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