Путин пообещал рассмотреть вопрос о продаже пива на футбольных матчах

Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований. Глава республики Татарстан Рустам Минниханов рассказал, что в регионе за время чемпионата мира было продано напитка на 89 миллионов рублей.

– Никаких эксцессов, никаких проблем не было, – подчеркнул Минниханов. – Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных.

– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.

Минниханов о пиве на стадионах:

- Мы продали пива во время ЧМ на 89 млн рублей, никаких проблем не было. Все же мужчины любят пиво.

Путин: Не все. В Татарстане может больше любят?

- Ну мне стыдно, мусульманину, говорить, что вот пиво. Но я забочусь о наших братьях – православных pic.twitter.com/keC3lIbR6H – Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2018 г.

Сегодня глава государства провел совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания обсудили итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия, а также вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры и различные модели функционирования спортивных объектов.​