Путин пообещал продумать визовый режим для болельщиков, полюбивших Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что продумает максимально комфортный визовый режим для болельщиков, которые побывали на чемпионате мира-2018. Глава государства также поблагодарил ФИФА за доверие и поддержку в организации турнира.

- Мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем, - заявил Путин во время гала-концерта в Большом театре, посвященного окончанию ЧМ-2018. - Настолько многогранна, самобытна и велика Россия.

Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решения о проведении чемпионата мира 2018 года в России, и лично господина Инфантино за возможность принять такое грандиозное событие, поблагодарить за доверие, которое, надеюсь, мы оправдали ваше доверие, за поддержку, которая была нам оказана в ходе подготовки - и главное, за вашу веру в Россию как в страну, где держат слово, уважают партнеров.

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