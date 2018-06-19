Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018

Президент Владимир Путин пока не собирается посещать матчи чемпионата мира-2018 из-за плотного рабочего графика. Однако не исключено, что в дальнейшем глава государства сможет посмотреть какую-нибудь игру на стадионе.

- В настоящий момент в планах президента пока нет посещения матчей чемпионата мира, не позволяет ему рабочий график, - цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. - Вместе с тем, ничего исключать нельзя.

Владимир Путин присутствовал на матче открытия чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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