Путин пока не планирует посещать матчи ЧМ-2018

Президент Владимир Путин пока не собирается посещать матчи чемпионата мира-2018 из-за плотного рабочего графика. Однако не исключено, что в дальнейшем глава государства сможет посмотреть какую-нибудь игру на стадионе.
- В настоящий момент в планах президента пока нет посещения матчей чемпионата мира, не позволяет ему рабочий график, - цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. - Вместе с тем, ничего исключать нельзя.
Владимир Путин присутствовал на матче открытия чемпионата мира Россия - Саудовская Аравия (5:0).
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180619/1138220962.html