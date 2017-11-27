Путин подписал закон о неприменении касс при продаже билетов на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право не применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при продаже билетов на чемпионат мира 2018 года, информирует официальный портал правовой информации. Также закон продлевает до 1 июля 2019 года право не применять ККТ отдельным видам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с этим законом, право не применять ККТ предлагается предоставить дочерним организациям ФИФА, поставщикам товаров, работ и услуг ФИФА при реализации входных билетов или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира.

Не применять ККТ они смогут при условии выдачи ими входных билетов на матчи или выдачи документов, дающих право на получение входных билетов, соответствующих формам, утвержденным правительством РФ, до 31 июля 2018 года.

В соответствии с законодательством, организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, вправе не применять ККТ при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности в установленном законом порядке.