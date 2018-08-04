Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика до конца года

Фанаты, получившие паспорта болельщиков для приезда на чемпионат мира-2018, смогут до конца года въезжать в Россию без визы. Президент России Владимир Путин​ подписал соответствующий документ, принятый Госдумой 26 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля.

"По всем опросам зафиксировано, что 80 процентов болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города", - отметил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.