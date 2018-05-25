Путин подписал футбольный мяч чемпионата мира-2018 на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин подписал мяч чемпионата мира-2018 после церемонии награждения иностранных инвесторов на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Как сообщают "Известия", с просьбой оставить автограф к главе государства обратились после торжественной части мероприятия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

Все о чемпионате мира 2018 года – здесь //

ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи