Путин подарил билеты аргентинцам, перепутавшим Великий и Нижний Новгород

Владимир Путин подарил двум аргентинским болельщикам, перепутавшим Нижний и Великий Новгород, билеты на матч группового этапа чемпионата мира Нигерия - Аргентина (1:2).

- С нами связались люди из администрации Великого Новгорода, - цитирует одного из болельщиков "Комсомольская правда". - Через переводчицу нам сказали, что по поручению Владимира Путина дарят билеты на следующую игру и проводят в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

- Это сущая правда, - сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли президент подарил билеты аргентинцам.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала она встретится с Францией (30 июня, Казань).

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