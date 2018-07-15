Путин поблагодарил премьера Венгрии за высокую оценку чемпионата мира

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку организации чемпионата мира по футболу.

Орбан во время беседы с Путиным отметил высокую и профессиональную организацию турнира. Он рассказал, что посещение Москвы и Петербурга во время мундиаля произвело на него большое впечатление.

- Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры, - цитирует "РИА Новости" Путина. - Но мы знаем, что и в Венгрии есть как минимум два таких бриллианта – это Буда и Пешт. Но есть и другие.

Орбан добавил, что "не совсем понимает" тех, кто стремится попасть в Венскую оперу, но при этом не хочет посетить Большой театр – "один из символов европейской культуры".