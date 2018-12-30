13:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин поблагодарил Инфантино за помощь в проведении ЧМ-2018


Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность главе FIFA Джанни Инфантино за содействие в организации и проведении чемпионата мира-2018 в России. 

"Кроме того, российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, поблагодарив его за содействие, оказанное при подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в России – события, которое стало, как сказано в послании, "настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всем мире", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. 

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По итогам турнира, в рамках которого было сыграно 64 матча, звание чемпиона завоевала сборная Франции.

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