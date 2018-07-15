Путин перед финалом ЧМ-2018 подарил букет цветов супруге Макрона

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Он приехал в Россию на финальный матч чемпионата мира со своей супругой. Путин подарил ей цветы и предложил во время переговоров лидеров двух стран осмотреть Кремль. Она с удовольствием согласилась.
- Прежде всего хочу поздравить вас со вчерашним праздником - взятием Бастилии – и, конечно, с выходом вашей сборной в финал чемпионата мира, - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что игра будет напряженной, красивой и порадует миллионы болельщиков.
Ранее в воскресенье, 15 июля, Путин встретился с президентом Хорватии и также подарил даме букет цветов, она, в свою очередь, подарила футболку своей национальной сборной.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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