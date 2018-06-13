Путин отметил хорошее отношение к России главы ФИФА Инфантино

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за приверженность к идеалам спорта, справедливость и неизменно позитивный настрой в отношении к России. Об этом глава государства сказал на Конгрессе ФИФА в среду в Москве.

– Особые слова благодарности хочу адресовать господину Инфантино, отметить его приверженность к идеалам спорта и справедливость, и, конечно, его неизменно позитивный настрой в отношении к нашей станы, - цитирует Путина kremlin.ru. - Мы знаем, что Инфантино стал у руля ФИФА в непростые времена, но он держит курс очень достойно, как настоящий боец.