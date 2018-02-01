Путин оценит качество подготовки стадиона в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в четверг глава государства на вертолете осмотрит стадион в Ростове-на-Дону и оценит качество его строительства и подготовки к чемпионату мира-2018.

В конце декабря было объявлено об окончании строительства арены. На стадионе, который вмещает 45 тысяч зрителей, пройдут четыре матча групповой стадии турнира: Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня), а также одна из встреч 1/8 финала (2 июля).

– В Ростове (у Президента. – Прим "СЭ".) достаточно насыщенная повестка дня. Президент прилетит в новый аэропорт Платов, который совсем недавно был открыт, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Это первый за многие десятилетия российский международный аэропорт, который был построен в чистом поле, с нуля – и взлетно-посадочная полоса, и сам аэропортовый комплекс.

Президент ознакомится с этим аэропортом. Далее президент на вертолете совершит облет ростовского стадиона, стройка которого закончена, и который готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Именно с воздуха удается наилучшим образом оценить масштабы стройки, которая уже завершена, и качество возведенного такого крупного объекта.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.