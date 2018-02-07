Путин обсудит с президентом ФИФА подготовку к чемпионату мира-2018

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что он встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что на встрече будет обсуждаться вопрос подготовки к чемпионату мира-2018.

- У нас будет мероприятие скоро в Сочи с президентом ФИФА, и там будут некоторые старты обозначены, этапы подготовки к чемпионату мира по футболу, - цитирует "Р-Спорт" Путина.

Отмечается, что президент пригласил на эту встречу детей из футбольного клуба. "Тотем" в 2016 году победил на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. Путин сказал, что руководству Всемирной футбольной ассоциации может быть интересно пообщаться с чемпионами мира в указанной категории.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.