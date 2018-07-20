Путин обсудит итоги ЧМ-2018 на заседании совета по спорту в Калининграде

Президент России Владимир Путин сегодня в Калининграде проведет заседание госсовета по физкультуре и спорту и наблюдательного совета "Организационный комитет "Россия-2018", где обсудит итоги проведения чемпионата мира и реализацию концепции наследия этого турнира. Одним из участников мероприятия будет главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира, - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

За день до госсовета был утвержден состав Совета по развитию физической культуры и спорта. Председателем остался Владимир Путин, его заместителями стали зампред правительства РФ Ольга Голодец и помощник президента РФ Игорь Левитин.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //





