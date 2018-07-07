Путин обсудил с Совбезом ЧМ-2018 и предстоящую встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ряд вопросов, касающихся чемпионата мира-2018 по футболу, а также внутрироссийские проблемы и предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "РИА Новости".

- В ходе совещания затрагивались темы стратегической стабильности и безопасности в контексте продолжающейся подготовки российско-американского саммита, запланированного на 16 июля, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Не обошли своим вниманием участники совещания и матч российской сборной против команды Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Они единодушно пожелали успеха российским футболистам.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.