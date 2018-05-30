Путин не станет посещать тренировку сборной России перед ЧМ-2018

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что глава государства не будет приезжать на одну из тренировок сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. При этом он отметил, что глава государства поддерживает национальную команду.

Накануне, 29 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил Путина на базу команды.

- Думаю, что, наверно, тренировка сборной в преддверии чемпионата мира - это не то место, куда нужно приезжать главе государства, - цитирует ТАСС Пескова. - Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы не мешать тренировочному процессу.

Безусловно, это очень любезное приглашение, но мне не известно, что оно как-то было формализовано за исключением того, что озвучено в СМИ. А что касается поддержки, то, как вы знаете, и президент команду поддерживает, и все россияне держат за них кулаки.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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