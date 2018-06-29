Путин не пойдет на матч Испания - Россия

Президент России Владимир Путин не собирается на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России, который пройдет 1 июля в "Лужниках".

- График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче, - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. - Безусловно, как и все российские болельщики, президент будет болеть за наших.



Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь,

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