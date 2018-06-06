Путин назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассказал, кого он считает фаворитами ЧМ-2018.

- Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия, - цитирует президента Международное радио Китая. - Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший.

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