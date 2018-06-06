09:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин назвал фаворитов ЧМ-2018

Сборная Аргентины, по мнению Президента России, один из главных фаворитов чемпионата мира-2018. Фото AFP
Сборная Аргентины, по мнению Президента России, один из главных фаворитов чемпионата мира-2018. Фото AFP

Президент России Владимир Путин рассказал, кого он считает фаворитами ЧМ-2018.

- Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия, - цитирует президента Международное радио Китая. - Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший.

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Дополнительная информация

http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20180606/140787.html

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