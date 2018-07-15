Путин наградил финалистов ЧМ-2018. Под проливным дождем

Сегодня. Москва. Франция - Хорватия - 4:2. Оливье ЖИРУ и Владимир ПУТИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Президент РФ Владимир Путин, глава ФИФА Джанни Инфантино, а также лидеры Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович приняли участие в церемонии награждения финалистов и лучших игроков чемпионата мира-2018.

Церемония награждения прошла под проливным дождем после финала Франция – Хорватия (4:2) в Москве.

Золотой мяч – приз лучшему игроку чемпионата мира получил полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.