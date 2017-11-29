Путин надеется, что РЖД справятся с перевозкой болельщиков во время ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин надеется, что РЖД достойно справятся с задачей перевозки болельщиков во время чемпионата мира-2018. Об этом он заявил на встрече с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".

Один из сотрудников депо предложил Путину проехать в одном из поездов, которые будут запущены специально к ЧМ-2018 между городами проведения матчей, сообщает ТАСС.

– Проеду с удовольствием! – ответил Путин. – Надо посмотреть, когда, где, конкретно с кем будет матч, но с вами поеду с удовольствием.

Глава государства напомнил, что во время чемпионата планируется перевезти порядка 500 тысяч болельщиков, "это всего-то в два раза больше того, что вы сделали на Кубке конфедераций". "Когда я говорю "всего", это отчасти шутка, но шутки тут немного. Если вы перевезли почти половину от того, что нужно будет перевести, то есть опыт уже наработан, я не сомневаюсь, что РЖД справится [и с этой новой] задачей. Она масштабная, большая и очень важная, чтобы чемпионат в целом прошел достойно", – отметил Президент. "Очень надеюсь, что так оно и будет", – сказал Путин.