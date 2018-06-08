Путин и Си Цзиньпин сделали заявление по поводу чемпионата мира-2018

Международные спортивные мероприятия, в том числе чемпионат мира, который в 2018 году пройдет в России, не должны страдать от влияния неспортивных факторов, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России Чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - говорится в заявлении, которое приводит "Р-Спорт".