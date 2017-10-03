Путин и Полтавченко поспорили у макета стадиона "Санкт-Петербург"

Президент России Владимир Путин пожурил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко за недостаточное внимание строительству ледовых арен в городе, сообщает ria.ru. Полтавченко показал главе государства макет стадиона "Санкт-Петербург", рассказал об особенностях объекта. Он обратил внимание на уникальное выкатное поле и раздвижную крышу сооружения. Путин признал, что стадион вышел красивым, но недоработки все же есть.
- Для хоккеистов надо построить еще, - сказал Путин.
- Строим, - ответил градоначальник.
- Да ничего не строите, - настаивал Путин.
- В самое ближайшее время, - уточнил Полтавченко.
- Не строите, а нужно строить, - подытожил Президент.