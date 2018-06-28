12:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин и Инфантино открыли матч на Красной площади


Президент России Владимир Путин посетил Парк футбола на Красной площади в Москве. Вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино Путин открыл товарищеский матч с участием воспитанников детского дома из Красноярска, а также звезд футбола – Роналдо, Лотара Маттеуса, Карлеса Пуйоля, Икера Касильяса. Также в матче сыграли бывшие российские футболисты – Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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