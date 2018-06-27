14:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Путин будет смотреть матч Россия - Испания


Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за сборную России в матче 18 финала чемпионата мира с командой Испании. Однако, по его словам, он пока не решил, поедет ли на стадион.

-  точно буду смотреть, буду болеть, - цитирует ТАСС Путина. - Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю.

Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", самой большой арене мирового первенства.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение и сетка плей-офф - здесь // 
Календарь матчей и расписание по городам - здесь

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5328042

К комментариям
12
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ