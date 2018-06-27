Путин будет смотреть матч Россия - Испания

Президент РФ Владимир Путин намерен поболеть за сборную России в матче 18 финала чемпионата мира с командой Испании. Однако, по его словам, он пока не решил, поедет ли на стадион.

- точно буду смотреть, буду болеть, - цитирует ТАСС Путина. - Но приду на стадион или нет, пока еще не знаю.

Сборная России встретится со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля. Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники", самой большой арене мирового первенства.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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