Путин 20 июля обсудит с членами Совета по спорту и Черчесовым итоги ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин 20 июля посетит Калининград, где проведет совместное заседание президентского Совета по развитию физической культы и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018".

"В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализацию концепции наследия. Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Президент также посетит стадион "Калининград", на котором прошел ряд матчей чемпионата, встретится с юными футболистами и волонтерами.

Путин после окончания чемпионата мира дал высокую оценку и организации турнира, и игре сборной России. Тогда же он подтвердил, что намерен встретиться с членами сборной.

- Мы уже запланировали такие встречи. Сначала встретимся с тренером, с капитаном (команды), они поучаствуют в Совете по спорту в Калининграде, а потом встретимся, безусловно, и с командой, - сообщил Путин, не уточнив дату встречи со сборной.