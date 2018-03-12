Путем жеребьевки было распределено более 1,3 миллиона билетов на ЧМ-2018

В период с 14 сентября 2017 года по 31 января 2018 года было распределено 1 303 616 билетов на матчи чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба ФИФА. В результате случайной жеребьевки (5 декабря-31 января) было распределено 568 448 билетов. На первом этапе (14 сентября-28 ноября) после завершения оплаты было распределено 735 168 билетов.

- До матча открытия чемпионата мира осталось всего 94 дня, и мы очень рады, что продажи билетов проходят с таким успехом, - сказала генсек ФИФА Фатма Самура. - Огромный спрос на билеты как в России, так и за рубежом говорит о том, что турнир с нетерпением ждут во всем мире.

Российским любителям футбола достались 197 832 билета, остальные – болельщикам из других стран. Лидерами по интересу к матчам турнира стали жители Колумбии (33 048), Бразилии (24 656), Перу (21 946), Германии (21 639), США (20 347), Мексики (18 155), Австралии (15 906), Аргентины (15 214), Англии (14 890) и Польши (13 686).

- Учитывая огромный интерес к турниру, спрос на некоторые матчи значительно превысил предложение, но все, кто подал заявки на покупку билетов, находились в равных условиях благодаря справедливой и прозрачной системе их распределения путем случайной жеребьевки, – отметил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер. – Болельщики, которым не посчастливилось приобрести билеты сейчас, еще могут стать частью чемпионата мира в России, ведь продажи возобновятся уже во вторник.

Продажи билетов возобновятся 13 марта в 12.00 по московскому времени. Они будут реализовываться на сайте FIFA.com/bilet в порядке живой очереди. Любители футбола смогут купить билеты на все матчи, кроме игры Аргентина - Исландия и финала.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.