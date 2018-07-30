Pussy Riot снова грозит штраф, исполнительные работы или арест на 10 суток

Группа Pussy Riot в Фэйсбуке сообщила, что задержанные в понедельник участники обвиняются в проведении массового мероприятия без предварительного согласования.

"Они находятся в отделе полиции, им вменяется часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ - "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления", - говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке группы.

За нарушение этого пункта статьи 20.2 участникам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, 15 июля три девушки и молодой человек в форме сотрудник полиции выбежали на поле стадиона "Лужники" во время матча между Францией и Хорватией (4:2). Всех троих приговорили к 15-ти суткам административного ареста. После освобождения их снова задержала полиция.