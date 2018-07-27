Пушков высмеял новость о чипе в мяче, который Путин подарил Трампу

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что в США нашли чип в мяче ЧМ-2018, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время саммита в Хельсинки. Ранее сообщалось, что этот "жучок" встраивает в мяч производитель. Чип действует на расстоянии 10 сантиметров.

"В футбольном мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Л. Грэм, а невинный чип от производителя - фирмы "Адидас". Более того: о наличии чипа написано на самом мяче. Незадача для американских противников России. Много шума из ничего", - написал сенатор в Твиттере.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что данное устройство может служить для целей прослушивания.