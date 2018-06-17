Прыжки болельщиков в Мексике вызвали землетрясение

После гола полузащитника сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии (1:0) на ЧМ-2018 в столице южноамериканской страны Мехико было зафиксировано небольшое землетрясение.

По данным службы мониторинга землетрясений, оно могло быть вызвано тем, что болельщики мексиканцев массово прыгали от радости после гола. Отмечается, что землятрясение имело искусственную природу. Оно прозошло в 11.32 по местному времени.

На центральной площади Мехико за игрой наблюдали 75 000 болельщиков.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

A small artificial earthquake detected in Mexico City “possibly due to mass jumping” when Mexico scored against Germany https://t.co/9arKFZHORU – Kirk Semple (@KirkSemple) 17 июня 2018 г.

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