21:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Прыжки болельщиков в Мексике вызвали землетрясение

Болельщики сборной Мексики. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Болельщики сборной Мексики. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

После гола полузащитника сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной Германии (1:0) на ЧМ-2018 в столице южноамериканской страны Мехико было зафиксировано небольшое землетрясение.

По данным службы мониторинга землетрясений, оно могло быть вызвано тем, что болельщики мексиканцев массово прыгали от радости после гола. Отмечается, что землятрясение имело искусственную природу. Оно прозошло в 11.32 по местному времени.

На центральной площади Мехико за игрой наблюдали 75 000 болельщиков.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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