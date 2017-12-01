В первый день зимы состоится церемония жеребьевки группового турнира ЧМ по футболу. Турнир в 2018 году, напомним, состоится в России – с 14 июня по 15 июля – в 11 городах на 12 стадионах. Церемония начнется в 18.00 по Москве и состоится в Кремле. Гала-вечер будут вести английский футбольный эксперт Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.