"Прожекторперисхилтон" - о сборной России: "Для них любая группа - группа смерти"

Часть известной юмористической передачи "Прожекторперисхилтон" в эфире Первого канала в эту субботу была посвящена ситуации в российском спорте и чемпионату мира по футболу 2018 года.

В частности, ведущие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало обсудили с гостем программы телеведущим Максимом Галкиным возможный уход вице-премьера РФ Виталия Мутко с должности президента РФС. Также герои передачи исполнили песню, посвященную сборной России и ее выступлению на ЧМ-2018.

Напомним, что россияне на домашнем турнире сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. Часть про футбол начинается с отметки 20.32.