Провал сборной Египта на ЧМ-2018 в футбольном союзе объяснили невезением

Неудачный результат на чемпионате мира в России сборной Египта по футболу, не выступавшей на мундиалях 28 лет, исполнительный директор Футбольного союза Египта Саурат Сувейлям связал с невезением. Он добавил, что сам факт попадания в число 32 участников чемпионата мира можно считать большим достижением египетского футбола

– Отсутствие положительного результата на газоне и тот факт, что наша сборная показала себя не самым достойным образом, никоим образом нельзя списывать на ошибки футбольного союза, – цитирует Сувейляма "РИА Новости". – Это элементарное отсутствие удачи. Сборная сделала то, что должна была сделать… Ни игроки, ни тренерский штаб не хотели такого результата", – сказал Сувейлям в интервью РИА Новости.

Футбольная федерация, со своей стороны, не жалела усилий для того, чтобы Египет занял более высокую строчку в итоговой таблице.

Я считаю, что и положительные, и отрицательные результаты этого чемпионата для Египта вполне закономерны. В числе положительных итогов – сам факт участия сборной Египта в чемпионате после 28 лет перерыва. Это пойдет в копилку национальной команды.