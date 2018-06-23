ProSports Management: "Перепалка Смолова с болельщиком - реакция на удаленное сообщение"

Агентство ProSports Management - о перепалке своего клиента форварда сборной России Федора Смолова с болельщиком.

- Федя часть нашей команды, гордится и радуется победам вместе со всей командой и страной, - говорится в Твиттере агентства. - Хорошо тренируется, понимая, что главные матчи впереди. Что касается перепалки с болельщиком, то это была реакция на ту часть сообщения, которую пользователь удалил.

Подробнее о диалоге футболиста с болельщиком вы можете прочитать здесь.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Федя часть нашей команды, гордится и радуется победам вместе со всей командой и страной. Хорошо тренируется, понимая , что главные матчи впереди. Что касается перепалки с болельщиком, то это была реакция на ту часть сообщения, которую пользователь удалил – ProSports Management (@ProsportsMgm) 23 июня 2018 г.

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