ProSports Management: "Перепалка Смолова с болельщиком - реакция на удаленное сообщение"

Агентство ProSports Management - о перепалке своего клиента форварда сборной России Федора Смолова с болельщиком.
- Федя часть нашей команды, гордится и радуется победам вместе со всей командой и страной, - говорится в Твиттере агентства. - Хорошо тренируется, понимая, что главные матчи впереди. Что касается перепалки с болельщиком, то это была реакция на ту часть сообщения, которую пользователь удалил.
Подробнее о диалоге футболиста с болельщиком вы можете прочитать здесь.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Федя часть нашей команды, гордится и радуется победам вместе со всей командой и страной. Хорошо тренируется, понимая , что главные матчи впереди. Что касается перепалки с болельщиком, то это была реакция на ту часть сообщения, которую пользователь удалил– ProSports Management (@ProsportsMgm) 23 июня 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/