13:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ProSports Management: "Перепалка Смолова с болельщиком - реакция на удаленное сообщение"


Агентство ProSports Management - о перепалке своего клиента форварда сборной России Федора Смолова с болельщиком.

- Федя часть нашей команды, гордится и радуется победам вместе со всей командой и страной, - говорится в Твиттере агентства. - Хорошо тренируется, понимая, что главные матчи впереди. Что касается перепалки с болельщиком, то это была реакция на ту часть сообщения, которую пользователь удалил.

Подробнее о диалоге футболиста с болельщиком вы можете прочитать здесь.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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