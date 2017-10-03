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11:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Прошивка газона стадиона в Волгограде запланирована на начало ноября


Вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин рассказал о том, что в начале следующего месяца начнется прошивка газона "Волгоград-Арены", который был засеян в середине сентября. Прошивка необходима для того, чтобы плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.

- Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников, - цитирует ТАСС Харичкина. - Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4611572

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