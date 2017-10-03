Прошивка газона стадиона в Волгограде запланирована на начало ноября

Вице-губернатор Волгоградской области Евгений Харичкин рассказал о том, что в начале следующего месяца начнется прошивка газона "Волгоград-Арены", который был засеян в середине сентября. Прошивка необходима для того, чтобы плодородный слой поля был связан, а во время игры футболисты не деформировали газон бутсами.

- Мы ориентируемся на мнение специалистов-агротехников, - цитирует ТАСС Харичкина. - Они определили, что газону уже необходима первая стрижка. После того, как газон окрепнет, можно будет производить его прошивку. Планируется, что это произойдет примерно через полтора месяца с момента посева.