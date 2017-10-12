Прошивка газона началась на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

На нижегородском стадионе чемпионата мира началась прошивка газона – финальный этап подготовки футбольного поля, информирует welcome2018.com. Отмечается, что пециалисты производят стабилизацию корневой зоны газона методом прошивки полимерным волокном. Технология прошивки разработана в Голландии.



Прошивка газона позволит улучшить дренажные свойства корневой зоны, больше чем в три раза увеличить износостойкость газона и снизить риск получения травм спортсменами. Прошивать газон будут в течение двух недель, после чего его продолжат стричь, поливать и удобрять минеральными удобрениями. На зиму газон законсервируют по специальной технологии, чтобы сохранить его во время заморозков.



''Площадь участка прошивки составит 8 тысяч квадратных метров. Для обработки футбольной площадки задействованы две самоходные гусеничные машины, - говорится в сообщении. - Специализированная техника действует по принципу швейной машины: каждые два сантиметра почва прокалывается на глубину около 20 см, и с помощью специальных игл устанавливаются полимерные нити. Для прошивки потребуется около 48 000 км искусственного волокна – это почти на 8 000 км больше, чем длина экватора Земли"



На стадионе также продолжается монтаж кровли, установлено 30 тысяч кресел, идут работы по благоустройству территории вокруг стадиона, монтаж инженерных сетей, отделочные работы и витражное остекление.