Пропускная способность "Лужников" после реконструкции выросла в 10 раз

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что пропускная способность открытого в 2017 году после реконструкции стадиона "Лужники" выросла в десять раз. По его словам, по требованиям ФИФА скорость выхода и входа на арену во время чемпионата мира-2018 должна была составить не более 8 минут.

- В старом стадионе вход-выход был организован в виде нескольких подъездов, а внутри были длинные лестницы, как в обычном жилом доме, - приводит ТАСС слова Кузнецова. - А после реконструкции мы переключились на большие открытые винтовые лестницы, которые ускорили процесс заполнения в 10 раз.

При этом надо не забывать - стадион рассчитан на 80 тысяч человек, и их за 8 минут вывести из чаши очень непросто. В целом, именно этот стандарт стал одним из вызовов при реконструкции, и мы с ним справились.