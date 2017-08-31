Промес - в стартовом составе Голландии на матч с Францией

Стали известны составы Франции и Голландии на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе гостей появится хавбек "Спартака" Квинси Промес. Полностью заявки команд выглядят следующим образом.

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Юмтити, Курзава - Канте, Погба - Коман, Гризманн, Лемар - Жиру.

Запасные - Манданда, Ареола, Жайе, Зума, Ляказетт, Товен, Матюиди, Рабьо, Динь, Фекир, Мбаппе, Кимпембе.

Голландия: Силлессен - Фосу-Менса, де Фрай, Хедт, Блинд - Вайналдум, Стротман - Роббен, Снайдер, Промес - Янссен.

Запасные - Стекеленбург, Зут, Фелтман, де Лигт, Рекик, Мартинс Инди, Вильена, Депай, Преппер, ван Перси, ван Гинкел, Дост.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.