Промес попал в расширенный список сборной Голландии на игры с Францией и Болгарией

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат огласил расширенный список игроков на матчи с Болгарией и Францией. В список попал нападающий "Спартака" Квинси Промес.

Состав сборной Голландии:

вратари – Яспер Силлессен ("Барселона"), Мартен Стекеленбург ("Эвертон"), Йерун Зут (ПСВ);

защитники – Джоэл Велтман ("Аякс"), Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), Бруно Мартинс Инди ("Сток Сити"), Кенни Тете ("Лион"), Стефан де Фрай, Уэсли Худт (оба – "Лацио"), Натан Аке ("Борнмут");

полузащитники – Кевин Стротман ("Рома"), Джорджиньо Вайналдум ("Ливерпуль"), Донни ван де Бек, Маттейс де Лигт (оба – "Аякс"), Джеремейн Ленс ("Бешикташ"), Мемфис Депай ("Лион"), Арьен Роббен ("Бавария"), Дэйви Преппер ("Брайтон"), Марко ван Гинкель (ПСВ), Йенс Торнстра, Тонни Вильяена, Стивен Бергейс (все – "Фейеноорд"), Весли Снайдер ("Галатасарай"), Дэви Классен ("Эвертон");

нападающие – Квинси Промес ("СПАРТАК"), Бас Дост ("Спортинг" Л), Винсент Янссен ("Тоттенхэм"), Робин ван Перси ("Фенербахче"), Юрген Локадия (ПСВ), Райан Бабел ("Бешикташ").