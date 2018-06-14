Промес поддержал сборную России

Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес выразил поддержку сборной России, которая сегодня в стартовом матче чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).

В своем Инстаграме Промес выложил фотографию с российским триколором, а также смайликами изобразил любовь и мощь.

Россиянам предстоит сыграть еще два матча на групповом этапе: против Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Напомним, сборная Голландии не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе лишь третье место.