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Промес поддержал сборную России


Нападающий "Спартака" и сборной Голландии Квинси Промес выразил поддержку сборной России, которая сегодня в стартовом матче чемпионата мира обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).

В своем Инстаграме Промес выложил фотографию с российским триколором, а также смайликами изобразил любовь и мощь.

Россиянам предстоит сыграть еще два матча на групповом этапе: против Египта (19 июня, Санкт-Петербург)  и Уругвая (25 июня, Самара).

Напомним, сборная Голландии не смогла пробиться на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе лишь третье место.

 

❤️💪🏾⚽️!

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 14 Июн 2018 в 11:53 PDT

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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