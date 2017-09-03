Промес и Ивелин Попов сыграют в матче Голландия - Болгария с первых минут

Стали известны составы Голландии и Болгарии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. С первых минут в составе голландцев появится хавбек "Спартака" Квинси Промес, а болгар выведет на поле с капитанской повязкой его одноклубник Ивелин Попов. Также в "старт" гостей попал бывший полузащитник "Кубани" и "Динамо" Станислав Манолев.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Голландия: Силлессен - Тете, де Фрай, Хедт, Блинд - Вайналдум, Преппер, Вилена - Роббен, Янссен, Промес.

Запасные - Стекеленбург, Зут, Фелтман, де Лигт, Рекик, Мартинс Инди, Снайдер, Депай, ван де Бек, Дост, ван Гинкел, Фосу-Менса.

Болгария: Илиев - Стр. Попов, Терзиев, Божиков, Занев - Зехиров, Чочев, Цветков, Манолев - Костадинов, И. Попов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.