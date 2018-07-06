23:32 6 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Проклятие казанских граффити работает: Неймар едет домой вслед за Роналду и Месси


На чемпионате мира-2018 действует своеобразное "проклятие казанских граффити". Звезды футбола, граффити с которыми появляется в столице Татарстана, неизменно покидают турнир. 

В один день, 30 июня, с турнира вылетели сборная Аргентины с Лионелем Месси и сборная Португалии с Криштиану Роналду. Оба были изображены на одной и той же стене дома напротив отеля, где в разное время останавливались обе сборные Справедливости ради, граффити с Роналду появилось еще на Кубке конфедераций-2017. 

5 июля на стене напротив другого отеля появилось изображение капитана сборной Бразилии Неймара. Сборная Бразилии сегодня покинула ЧМ-2018, уступив в четвертьфинале Бельгии (1:2).

Бразилия - Бельгия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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