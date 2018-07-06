Проклятие казанских граффити работает: Неймар едет домой вслед за Роналду и Месси

На чемпионате мира-2018 действует своеобразное "проклятие казанских граффити". Звезды футбола, граффити с которыми появляется в столице Татарстана, неизменно покидают турнир.

В один день, 30 июня, с турнира вылетели сборная Аргентины с Лионелем Месси и сборная Португалии с Криштиану Роналду. Оба были изображены на одной и той же стене дома напротив отеля, где в разное время останавливались обе сборные Справедливости ради, граффити с Роналду появилось еще на Кубке конфедераций-2017.

5 июля на стене напротив другого отеля появилось изображение капитана сборной Бразилии Неймара. Сборная Бразилии сегодня покинула ЧМ-2018, уступив в четвертьфинале Бельгии (1:2).

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