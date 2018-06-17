Прогноз "Фонбет": букмекеры прогнозируют голевой матч Германия – Мексика

17 июня на стадионе "Лужники" сборная Германии встретится со сборной Мексики в рамках первого тура группы F. Встреча начнётся в 18.00 по московскому времени.

Кто победит?

"Фонбет" считает, что победит сборная Германии. На ее победу можно поставить за 1.47, на победу Мексики – за 7.30, на ничью – за 4.30. Большинство клиентов "Фонбет" тоже считает немцев фаворитами встречи. На победу Германии поставили 97% игроков, на Мексику – всего 1%, на ничью – 2%.

Сколько забьют голов?

По мнению букмекеров "Фонбет", в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.75, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.10. Клиенты "Фонбет" согласны с таким прогнозом. На тотал больше 2,5 поставили 91% игроков, на тотал меньше 2,5 – 9%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной Германии – ее выбрали 75% клиентов "Фонбет". 8% игроков поставили на тотал больше 2,5, столько же – на победу немцев с форой (-1). На тотал больше 1,5 сделали ставку 5% клиентов "Фонбет", на то, что Германия не проиграет, – 4%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на то, что сборная Германии не проиграет и забьет больше 1,5 мяча. Она входит в экспресс на сумму 300 000 рублей. В среднем на матч сборных Германии и Мексики ставят 984 рубля.

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