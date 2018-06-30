Прогноз "Фонбет": игроки и букмекеры верят в победу Франции над Аргентиной

30 июня на стадионе "Казань Арена" сборная Франции сыграет со сборной Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

– Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Франция – Аргентина, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной Франции в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 6.50, со счетом 2:0 – за 10.00. На победу Аргентины в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 8.00, со счетом 2:0 – с коэффициентом 16.00. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 18.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в основное время выиграет сборная Франции. На победу команды Дидье Дешама принимаются ставки с коэффициентом 2.40, на победу Аргентины – с коэффициентом 3.50, на ничью – с коэффициентом 3.10. Мнения клиентов "Фонбет" разделились. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 53% выбрали Францию, 40% – Аргентину и 7% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.50, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.60. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 поставили 76% игроков, на тотал меньше 2,5 – 24%.

– Сколько желтых карточек будет показано за матч?

– "Фонбет" предполагает, что во встрече с равной вероятностью может быть как меньше, так и больше четырех желтых карточек. На тоталы больше и меньше 4 можно поставить за 1.85. Большинство клиентов "Фонбет" считает, что команды будут играть жестко. На тотал желтых карточек больше четырех поставили 77% игроков, на тотал меньше – 23%.

– Сколько будет видеопросмотров?

– Мнения букмекеров "Фонбет" разделились: на тотал больше 0,5 и тотал меньше 0,5 видеопросмотров можно сделать ставку за 1.85. Большинство клиентов "Фонбет", напротив, уверено в том, что судья минимум один раз воспользуется системой ВАР. На тотал больше 0,5 поставили 99% игроков, на тотал меньше 0,5 – всего 1%.

– На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Франции – ее выбрали 45% клиентов "Фонбет". 34% игроков поставили на победу "альбиселесте", 8% – на тотал больше 2,5. Голы обеих команд предпочли 7% клиентов "Фонбет", столько же поставили на выход Франции в четвертьфинал.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – на тотал голов меньше 2,5. Она входит в экспресс на сумму 1 миллион рублей. В среднем на матч Франции и Аргентины ставят 878 рублей.

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